По виноградникам Крыма пошел "Виноградный экспресс"

Теперь путешественникам в Крыму можно не только попробовать легендарное крымское вино в дегустационных залах, но и посмотреть "вживую", как выращивают крымский виноград, проехав по виноградникам на "Виноградном экспрессе".

Компания "Гранд Сервис Экспресс", первый частный железнодорожный перевозчик страны, специализирующийся на перевозках повышенной комфортности, запустила в Крыму "Виноградный экспресс", говорится в сообщении компании на ее сайте.

"Путешествие проходит через виноградники Севастополя, пещерный монастырь и вдоль Севастопольской бухты, в эксклюзивных вагонах-ресторанах с шикарной отделкой и уникальным дизайном, каждый из которых - единственный в своем роде"

- Гранд Сервис Экспресс

В ходе путешествия, которое длится 9 часов, поезд пройдет среди старинных виноградников Золотой балки, Бельбека и Инкермана, а его пассажиры за это время пройдут мастер-класс от профессионалов по основам подбора напитков к блюдам, пообедают по специально разработанному меню с блюдами от местных производителей, и попробуют лучшую продукцию местных виноделен.

Впрочем, только поездкой тур не ограничится – его участников ждут экскурсии на винодельни и секреты виноделия, посещение "святая святых" – винных погребов и подвалов, и, конечно, дегустация до 12 образцов их продукции.

Всего в июле состоится четыре рейса "Виноградного экспресса" – стоимость поездки от 15 до 55 тыс рублей, сообщили организаторы.