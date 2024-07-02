Вестник Кавказа

Большинство россиян не пользуется услугами туроператоров - АТОР

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© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Турпоток внутри России продолжает расти, но несмотря на увеличение числа клиентов у туроператоров, массовый российский турист едет в отпуск самостоятельно, поделились в АТОР.

В России больше половины туристов самостоятельно организуют свой отдых, рассказала глава АТОР Майя Ломидзе.

"Рост внутреннего туризма сейчас пропорциональный – то есть увеличивается как самостоятельный турпоток, так и организованный… Несмотря на то, в среднем на направлениях массового спроса доля туроператоров выросла до 30%, все же больше половины внутреннего туристического потока – это самостоятельные путешественники"

– Ломидзе

В основном туры россияне приобретают, собираясь в Краснодарский и Ставропольский край, Калининград, Санкт-Петербург. Внутренний туризм значительно вырос после пандемии коронавируса, отметила она, беседуя с порталом "Интерфакс-Туризм".

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