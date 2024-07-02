Большинство россиян не пользуется услугами туроператоров - АТОР

Турпоток внутри России продолжает расти, но несмотря на увеличение числа клиентов у туроператоров, массовый российский турист едет в отпуск самостоятельно, поделились в АТОР.
В России больше половины туристов самостоятельно организуют свой отдых, рассказала глава АТОР Майя Ломидзе.
"Рост внутреннего туризма сейчас пропорциональный – то есть увеличивается как самостоятельный турпоток, так и организованный… Несмотря на то, в среднем на направлениях массового спроса доля туроператоров выросла до 30%, все же больше половины внутреннего туристического потока – это самостоятельные путешественники"
– Ломидзе
В основном туры россияне приобретают, собираясь в Краснодарский и Ставропольский край, Калининград, Санкт-Петербург. Внутренний туризм значительно вырос после пандемии коронавируса, отметила она, беседуя с порталом "Интерфакс-Туризм".