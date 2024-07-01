Вестник Кавказа

Сколько туристов посетили Дагестан с начала 2024 года?

Сулакский каньон в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
За первые 6 месяцев 2024 в Дагестане побывало почти 860 тыс туристов – больше, чем в первом полугодии 2023 года. Турпоток вырос на 8%

С начала 2024 года в Дагестан приехали порядка 860 тыс туристов, сообщает пресс-служба республиканского министерства туризма.

В ведомстве рассказали, что текущий показатель на 8% превысил прошлогодний. С января по июнь 2023 года в регионе побывало 792 тыс путешественников.

Министр туризма Дагестана Эмин Мерданов рассказал, что пассажиропоток аэропорта столицы республики увеличился на 4,1% - почти до 1,3 млн человек.

Глава ведомства раскрыл места, которые больше всего привлекают туристов:

  • Светомузыкальный фонтан, экраноплан "Лунь" и крепость "Нарын-кала" (Дербент);
  • Сулакский каньон;
  • Самурский лес;
  • Достопримечательности Ахтынского района;
  • Салтинский водопад;
  • Села Кахиб и Гоор (Шамильский район);
  • Бархан Сарыкум.
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