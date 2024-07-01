Сколько туристов посетили Дагестан с начала 2024 года?

За первые 6 месяцев 2024 в Дагестане побывало почти 860 тыс туристов – больше, чем в первом полугодии 2023 года. Турпоток вырос на 8%

С начала 2024 года в Дагестан приехали порядка 860 тыс туристов, сообщает пресс-служба республиканского министерства туризма.

В ведомстве рассказали, что текущий показатель на 8% превысил прошлогодний. С января по июнь 2023 года в регионе побывало 792 тыс путешественников.

Министр туризма Дагестана Эмин Мерданов рассказал, что пассажиропоток аэропорта столицы республики увеличился на 4,1% - почти до 1,3 млн человек.

Глава ведомства раскрыл места, которые больше всего привлекают туристов:

Светомузыкальный фонтан, экраноплан "Лунь" и крепость "Нарын-кала" (Дербент);

Сулакский каньон;

Самурский лес;

Достопримечательности Ахтынского района;

Салтинский водопад;

Села Кахиб и Гоор (Шамильский район);

Бархан Сарыкум.