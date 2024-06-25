Россияне продолжают ехать на отдых в Дагестан

Дагестан не потерял позиций среди основных туристических направлений внутри России после терактов в Дербенте и Махачкале. На сегодня спад продаж туров составляет 3-5%.

Туристы выбирают Дагестан, события, произошедшие в республике 23 июня, незначительно повлияли на востребованность направления, информирует Российский союз туриндустрии со ссылкой на туроператоров.

"По Дагестану у нас были минимальны аннуляции, в основном связанные с переносом дат выезда. Новые заявки продолжают поступать, мы не видим ощутимого спада спроса"

– Интурист

Другие российские туроператоры сообщают, что туристы звонили, чтобы узнать не будет ли оператор отменять их туры, сами же путешественники не отказываются от запланированных поездок на курорты Дагестана.

"Активно продаются сентябрь, август. Чуть слабее - июль, как, кстати, и в прошлом году. По нашей статистике, в этом году больше востребованы экскурсионные программы, охватывающие Дагестан и другие республики Северного Кавказа"

– компания "Туртранс-Вояж"

Дагестан летом – одно из главных внутренних направлений. На фоне высокого спроса "Аэрофлот" увеличивает количество прямых рейсов в Махачкалу, другие перевозчики расширяют полетные программы.