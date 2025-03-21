Вестник Кавказа

Махачкалу и Санкт-Петербург связали рейсы Nordwind

Махачкалу и Санкт-Петербург связали рейсы Nordwind
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Попасть из Северной столицы в Дагестан теперь можно авиарейсами компании Nordwind. Еженедельно будет выполняться четыре рейса.

Прямые рейсы из Петербурга в Махачкалу запускает в весенне-летнем расписании компания Nordwind.

Первый рейс был выполнен 31 марта. Полеты будут совершаться четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.

Также перевозчик в конце апреля запустит рейсы между Пулково и Горно-Алтайском. Кроме того, в этом сезоне самолеты Nordwind могут связать Петербург и столицу Ирана.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
635 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Туман не пустил в Сочи 12 самолетов

Туман не пустил в Сочи 12 самолетов

Казахстан и Словения будут развивать взаимный туризм

Казахстан и Словения будут развивать взаимный туризм

Между Тбилиси и Лондоном запущено прямое авиасообщение

Между Тбилиси и Лондоном запущено прямое авиасообщение

Прямые рейсы Уфа-Стамбул запускает &quot;Ютэйр&quot;

Прямые рейсы Уфа-Стамбул запускает "Ютэйр"

Сочинский аэропорт перейдет на весенне-летнее расписание с воскресенья

Сочинский аэропорт перейдет на весенне-летнее расписание с воскресенья

S7 запустит ежедневные рейсы между Москвой и Владикавказом

S7 запустит ежедневные рейсы между Москвой и Владикавказом

Батуми и Нижний Новгород свяжет авиасообщение

Батуми и Нижний Новгород свяжет авиасообщение

UTair увеличит полеты между Сургутом и Баку

UTair увеличит полеты между Сургутом и Баку

Red Wings возобновит полеты между Баку и Москвой

Red Wings возобновит полеты между Баку и Москвой

Air Serbia свяжет Тбилиси и Белград прямым рейсом

Air Serbia свяжет Тбилиси и Белград прямым рейсом

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы