Махачкалу и Санкт-Петербург связали рейсы Nordwind

Попасть из Северной столицы в Дагестан теперь можно авиарейсами компании Nordwind. Еженедельно будет выполняться четыре рейса.

Прямые рейсы из Петербурга в Махачкалу запускает в весенне-летнем расписании компания Nordwind.

Первый рейс был выполнен 31 марта. Полеты будут совершаться четыре раза в неделю: по понедельникам, вторникам, пятницам и субботам.

Также перевозчик в конце апреля запустит рейсы между Пулково и Горно-Алтайском. Кроме того, в этом сезоне самолеты Nordwind могут связать Петербург и столицу Ирана.