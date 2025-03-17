Вестник Кавказа

Nordwind свяжет Махачкалу и Калининград прямым рейсом

Nordwind свяжет Махачкалу и Калининград прямым рейсом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Nordwind планируют связать Махачкалу и Калининград прямыми рейсами.

Авиакомпания Nordwind рассматривает возможность запуска прямого рейса между Махачкалой и Калининградом, об этом рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.  

"Наша совместная работа уже принесла значительные результаты — рост пассажиропотока и новые направления. В 2025 году мы сосредоточимся на решении инфраструктурных вопросов и расширении географии полетов, чтобы Дагестан стал еще более привлекательным для туристов и удобным для жителей"

– Сергей Меликов 

Информацию о дате начала полетов и расписании в компании пока не раскрыли. 

Отметим, что за прошлый год самолеты Nordwind выполнили около 3 тыс рейсов. Лайнерами компании воспользовались более 450 тыс пассажиров.

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