Вестник Кавказа

Суд вынес приговор 13 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

Суд вынес приговор 13 участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье узнали приговоры сразу 13 человек, участвовавших в беспорядках в воздушной гавани в дагестанской столице. Им предстоит провести за решеткой по меньшей мере 7 лет.

В Ставропольском крае избрали меру пресечения для 13 жителей Дагестана, принимавших участие в событиях, которые произошло в махачкалинском аэропорту полтора года назад. Об этом рассказали 25 марта в краевой прокуратуре.

Самый маленький срок, который получила часть фигурантов, составит 7 лет.

"Суд с учетом позиции гособвинителя, принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений и роль каждого, назначил подсудимым от 7 до 10,5 лет колонии общего режима"

– пресс-служба надзорного органа

Напомним, в конце октября 2023 года толпа проникла в аэропорт Махачкалы, чтобы найти пассажиров прибывшего из Израиля рейса. Произошли беспорядки, в ходе которых имуществу воздушной гавани был причинен ущерб на сумму, пресыщающую два десятка миллионов рублей.

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