Вестник Кавказа

Ереван пытается скрыть свои провокации с помощью дезинформации – Баку

Военный в Агдаме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Распространяя заведомо ложную информацию, армянская сторона пытается утаить совершаемые ей же самой провокации, заявили в Минобороны Азербайджана, опровергнув сообщения Еревана.

ВС Армении сегодня утром обстреляли позиции азербайджанской армии, рассказали в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве пояснили, что огонь был открыт приблизительно в 11:10 (10:10 мск) с позиций армянских ВС, которые находились в направлении населенного пункта Базарчай района Гаракильсе. Он велся из стрелкового оружия.

В министерстве подчеркнули, что Армения, ВС которой в последние дни регулярно устраивают обстрелы азербайджанских подразделений и пытаются провести разведывательные полеты над азербайджанскими позициями с помощью БПЛА и дронов, публикует дезинформацию, ставя целью сокрытие провокаций.

"Сообщаем, что информация, распространяемая Арменией о якобы имевшем место обстреле подразделениями Азербайджанской Армии населенного пункта Ханазах, безосновательна, является ложью и носит характер дезинформации"

– Минобороны Азербайджана

В ведомстве пояснили, что, распространяя заведомо ложную информацию, Ереван пытается сформировать ложное мнение у мирового сообщества и одновременно скрыть собственные провокации.

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