ВС Армении не остановили провокации в отношении позиций Азербайджана

Позиции армии Азербайджана вновь подверглись провокационным действиям со стороны Армении 29 и 30 марта: были предприняты полеты беспилотников с целью разведки и произведена стрельба.

За прошедшие выходные вооруженные силы Армении трижды пытались провести разведывательные полеты при помощи беспилотников и дронов над позициями армии Азербайджана, которые находятся напротив позиций в направлении населенного пункта Герензур. Сообщение об этом распространило Минобороны АР.

Отмечается, что благодаря бдительности азербайджанских военных провокационные попытки Армении были пресечены.

Тогда же ВС Армении несколько раз обстреляли из стрелкового оружия азербайджанские позиции с Горисского, Басаркечярского и Чямбярякского направлений.