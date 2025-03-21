Вестник Кавказа

Несколько человек стали жертвами взрыва в полицейском участке в Иране

Несколько человек стали жертвами взрыва в полицейском участке в Иране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Взрыв, прогремевший в воскресенье в отделении полиции в Иране, унес жизни нескольких человек. ЧП случилось утром в городе Мешхед.

В Иране прогремел взрыв в полицейском участке. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

ЧП произошло утром 30 марта в городе Мешхед, который находится в северо-восточной части республики.

Согласно предварительным данном, в отделении взорвалась конфискованная взрывчатка.

Жертвами взрыва стали два полицейских. Еще один правоохранитель и посетитель участка получили ранения. Их отвезли в медицинское учреждение, передает агентство Mizan.

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