Очередное падение автомобиля в реку произошло в Грузии

Водитель автомобиля не справился с управлением и упал в реку в Аджарии. Это уже пятое подобное ДТП в Грузии за март.

Еще одно падение автомобиля в реку произошло в Грузии. В этот раз инцидент случился в селе Цониариси в Аджарии, сообщил телеканал Mtavari.

Сообщается, что водитель не справился с управлением и вылетел с проезжей части в реку. Жертвой аварии стал один человек, еще двое пострадали.

Стоит отметить, что подобные происшествия стали частым явлением в Грузии. В одном только Тбилиси за март в реку Мтквари (Кура) упало три автомобиля. На прошлой неделе инцидент произошел на выезде из Кутаиси.