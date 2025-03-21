Канатная дорога в Кисловодске закроется на ремонт

Необходимость проведения плановых работ вынудила приостановить работу канатной дороги в Кисловодском нацпарке. Она откроется только 21 апреля.

Канатная дорога в национальном парке Кисловодска приостановит работу в апреле, рассказал глава города Евгений Моисеев.

"С 31 марта по 21 апреля работа канатной дороги Национального парка "Кисловодский" будет временно приостановлена"

- Евгений Моисеев

Решение связано с необходимостью проведения плановых работ по поддержке канатной дороги, чтобы жители и гости Кисловодска могли ей пользоваться безопасно и комфортно, добавил глава города.

Напомним, что власти Кисловодска планируют облагородить курортную зону. На работы будет направлено 110 млн рублей.