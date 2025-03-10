Москву и Ташкент связали рейсы Centrum Air

Крупнейший авиаперевозчик Узбекистана Centrum Air запустил рейсы между Ташкентом и Москвой. Первый рейс приняли в Шереметьево.
Узбекистанская компания Centrum Air приступила к выполнению рейсов между Ташкентом и Москвой.
Первый самолет приняли в аэропорту Шереметьево, его встретили водной аркой.
"Расширение маршрутной сети в Россию – важный шаг в реализации нашей стратегии по превращению Ташкента в крупный международный авиационный хаб"
– основатель Centrum Air Абдулазиз Абдурахманов
Полеты между столицами России и Узбекистана будут выполняться по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам на лайнерах Airbus A320. Цены на билеты стартуют от 9,6 тыс рублей (1,46 млн сумов).
Перевозчик также выполняет рейсы из Ташкента в Казань, через месяц в расписании появится рейс в Новосибирск.