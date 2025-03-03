Вестник Кавказа

AirAsia X запустит рейсы в Ташкент из Малайзии

AirAsia X запустит рейсы в Ташкент из Малайзии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Малайзийский лоукостер AirAsia X заинтересовался узбекистанским направлением. В сентябре этого года планируется запуск регулярных рейсов из Куала-Лумпура в Ташкент.

Авиакомпания AirAsia X запустит рейсы из Куала-Лумпура (Малайзия) в Ташкент в сентябре 2025 года.

Путешественники пока смогут рассчитывать на четыре полета в неделю. Старт реализации билетов – май этого года. 

Инициативой авиаперевозчика заинтересовались в туристической компании "Ихлас", которая планирует наладить маршруты для паломнического туризма в Узбекистан. В "Ихлас" хотят договориться с узбекскими туристическими компаниями о развитии паломнического туризма.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1110 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Третья авиакомпания начнет летать между Парижем и Грузией

Третья авиакомпания начнет летать между Парижем и Грузией

Минводы свяжется авиасообщением с Ижевском

Минводы свяжется авиасообщением с Ижевском

В Алматы задерживают авиарейсы

В Алматы задерживают авиарейсы

В Air Astana рассказали о происшествии с самолетом

В Air Astana рассказали о происшествии с самолетом

Авиалайнеры AZAL будут летать из Баку в Адану и Мерсин

Авиалайнеры AZAL будут летать из Баку в Адану и Мерсин

Самарканд и Туркестан снова свяжет авиасообщение

Самарканд и Туркестан снова свяжет авиасообщение

Авиапарк Air Astana пополнил новый Airbus

Авиапарк Air Astana пополнил новый Airbus

Иран и Россия договорились о предоставлении авиационных услуг

Иран и Россия договорились о предоставлении авиационных услуг

В Анталье 11 апреля откроют новый терминал аэропорта

В Анталье 11 апреля откроют новый терминал аэропорта

Новая инфраструктура появилась в аэропорту Нальчика

Новая инфраструктура появилась в аэропорту Нальчика

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы