AirAsia X запустит рейсы в Ташкент из Малайзии

Малайзийский лоукостер AirAsia X заинтересовался узбекистанским направлением. В сентябре этого года планируется запуск регулярных рейсов из Куала-Лумпура в Ташкент.

Авиакомпания AirAsia X запустит рейсы из Куала-Лумпура (Малайзия) в Ташкент в сентябре 2025 года.

Путешественники пока смогут рассчитывать на четыре полета в неделю. Старт реализации билетов – май этого года.

Инициативой авиаперевозчика заинтересовались в туристической компании "Ихлас", которая планирует наладить маршруты для паломнического туризма в Узбекистан. В "Ихлас" хотят договориться с узбекскими туристическими компаниями о развитии паломнического туризма.