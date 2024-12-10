Что посетить в Узбекистане в 2025 году: 10 самых интересных мест для туристов

Очарование Узбекистана заключается в том, что здесь туристы могут совместить получение исторических знаний и созерцание архитектуры с природными достопримечательностями. Расскажем о десяти локациях Узбекистана, включая как популярные туристические направления, так и малоизвестные достопримечательности.

Узбекистан изобилует древними памятниками, но особенно выделяются горные хребты страны, предоставляющие бесконечные возможности для пеших и конных прогулок. Что посмотреть туристу в Узбекистане в 2025 году?

Шах-и-Зинда, Самарканд

В ансамбле мавзолеев Шах-и-Зинда покоятся многие знатные особы, включая родственников Тамерлана. Это место представляет собой комплекс из 11 мавзолеев, расположенный в древнем городе Самарканд. Считается, что в одном из этих мавзолеев похоронен Кусам ибн Аббас - двоюродный брат пророка Мухаммеда, который был первым, кто проповедовал ислам в этом регионе. Здания мавзолеев замысловато украшено бирюзовой и синей плиткой с замысловатыми орнаментами. Здесь особенно красиво на закате.

© Фото: Софико Георгадзе/ "Вестник Кавказа"

Стоимость билета в Шах-и-Зинда: 50 тысяч сумов (346 рублей);

в Шах-и-Зинда: 50 тысяч сумов (346 рублей); Часы работы комплекса Шах-и-Зинда: ежедневно с 07:00 до 19:00;

комплекса Шах-и-Зинда: ежедневно с 07:00 до 19:00; Как добраться до Шах-и-Зинда из Ташкента: на поезде Афросиаб ехать пару часов, потом ехать на такси от вокзала 15 минут за 25 тысяч сумов (170 рублей) или идти пешком более часа.

Медресе Улугбека, Бухара

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Медресе возвели в Бухаре по приказу политика и ученого Улугбека в 1417 году. Он планировал превратить Бухару в научный и образовательный центр. Здесь изучали богословие, философию, астрономию и математику. Медресе Улугбека в Бухаре не стоит путать с самаркандским медресе, хотя они построены внуком Тамерлана в один год.

Стоимость билета в Медресе Улугбека: бесплатно, но вход в музей при медресе стоит 5 тысяч сумов (35 рублей);

в Медресе Улугбека: бесплатно, но вход в музей при медресе стоит 5 тысяч сумов (35 рублей); Как добраться до Медресе Улугбека из Ташкента: до Бухары можно доехать на обычном или скоростном поезде, либо на автобусе, но идет 12 часов (билет стоит примерно 450 рублей). От железнодорожного вокзала можно за 20 минут доехать на такси до медресе примерно за 20 тысяч сумов (140 рублей).

Национальный парк Чимган

Угам-Чаткальский национальный парк находится примерно в 80 км от Ташкента. Одно из главных мест притяжения в парке - это гора Большой Чимган высотой 3309 м. Но неподготовленным туристам лучше выбрать пик Малый Чимган высотой 2100 метров, подъем на который занимает около 4 часов. С вершины него открывается потрясающий вид на озеро Чарвак, зеленые луга и заснеженные вершины гор Тянь-Шаня в соседних Кыргызстане и Казахстане. Поехать можно в рамках экскурсии, походного тура или самостоятельно на автомобиле, либо на общественном транспорте.

© Фото: LBM1948/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Как добраться до Чимгана из Ташкента: на автобусе или электричке нужно доехать до города Газалкент. Дальше можно добираться на такси, но еще из Газалкента два раза в день до Чимгана ходит автобус: в 10:30 и 14:30 до Чимгана, а в обратном направлении в 06:30 и 13:30, время в пути около 50 минут.

Шелкопрядильная фабрика "Едгорлик", Маргилан

Искусство шелкоткачества является неотъемлемой частью наследия жителей узбекских горных деревень, а Узбекистан остается третьим крупнейшим производителем шелка-сырца в мире. Небольшая деревня Маргилан в Ферганской долине - это место, где зародилось шелковое наследие страны. Самое туристическое место - это фабрика "Едгорлик", где показывают весь процесс от производства шелка и традиционных методов шелкоткачества до конечного продукта. В Маргилане также стоит увидеть комплекс Пир-Сиддик и медресе Саид Ахмад-Ходжа.

© Фото: uzbekistan.travel

Стоимость билета на фабрику "Едгорлик": около 300 рублей, экскурсия включена;

на фабрику "Едгорлик": около 300 рублей, экскурсия включена; Часы работы фабрики: с 8:00 до 17:00;

фабрики: с 8:00 до 17:00; Как добраться до фабрика "Едгорлик" из Ташкента: сначала нужно доехать до Ферганы на поезде, а оттуда на такси полчаса.

Регистан, Самарканд

Площадь Регистан с тремя великолепными медресе использовалась для празднований, торговли на рынке, оглашения указов и публичных казней. Раньше это место было засыпано песком, а Регистан переводится как "покрытое песком место".

© Фото: Александр Кузнецов/ "Вестник Кавказа"

Медресе Тилля-Кари, расположенное посередине, использовалось не только для обучения студентов, но и как мечеть. Слева от него расположено старейшее медресе в Самарканде, построенное Улугбеком в 1417 году. Медресе справа называется Шердор. На площади по вечерам проводится лазерное и музыкальное шоу. Еще можно за дополнительную плату подняться на 40-метровый минарет медресе Улугбека.

Стоимость билета в комплекс Регистан: 65 тысяч сумов (450 рублей);

в комплекс Регистан: 65 тысяч сумов (450 рублей); Часы работы комплекса Регистан: ежедневно с 08:00 до 20:00, с период с ноября по март время посещения иногда изменяется;

комплекса Регистан: ежедневно с 08:00 до 20:00, с период с ноября по март время посещения иногда изменяется; Как добраться до Шах-и-Зинда из Ташкента: на поезде Афросиаб ехать около 2 часов, потом ехать на такси от вокзала 10 минут за примерно 20 тысяч сумов (140 рублей), еще есть автобусы №3 и №75.

Мечеть Джами, Коканд

Коканд издавна считался одним из ремесленных центров Узбекистана. Мечеть Джами была основана по велению Умар-хана в 1822 году на площади Чорсу. Внутри комплекса есть множество мастерских, где ремесленники работают с керамикой, шелком, деревом, а также изготавливают кокандские ножи. В Коканде также стоит посмотреть более современный дворец Худояр-хана.

Стоимость билета в мечеть Джами: 25 тысяч сумов (170 рублей);

в мечеть Джами: 25 тысяч сумов (170 рублей); Часы работы мечети: до 16:00;

мечети: до 16:00; Как добраться до мечети Джами из Ташкента: до Коканда на поезде ехать около 4 часов, от железнодорожного вокзала до мечети идти полчаса, но есть маршрутки.

Дворец Таш-Хаули, Хива

Каждая деталь дворца Таш-Хаули, название которого переводится как "каменный дом", была тщательно продумана. Дворцовый комплекс XIX века когда-то был летней резиденцией хана в Хиве. Его комнаты заполнены изящной резной мебелью, а на подробное изучение понадобится пара часов. Около дворца находится Джума-мечеть, построенная в XVIII веке на руинах X века.

© Фото: Creative Commons Zero, Public Domain Dedication/Quality image

Стоимость билета в Таш-Хаули: стоимость входит в общий билет в Ичан-Кала за 250 тысяч сумов (1700 рублей);

в Таш-Хаули: стоимость входит в общий билет в Ичан-Кала за 250 тысяч сумов (1700 рублей); Часы работы Таш-Хаули: с 9:000 до 19:00;

Таш-Хаули: с 9:000 до 19:00; Как добраться до Таш-Хаули из Ташкента: на ночном поезде до Хивы ехать около 14 часов, от вокзала ехать минут 8, дойти можно за полчаса.

Дворец Ак-Сарай, Шахрисабз

Дворец Ак-Сарай в Шахрисабзе Тамерлан приказал построить после того, как он выиграл битву в 1380 году. Название Ак-Сарай переводится как "белый, светлый, великолепный". Тамерлан умер через несколько месяцев после завершения строительства в 1404 году. Некоторые из башен достигали около 80 метров в высоту, но все, что осталось - это часть арки входного портала. Осмотр территории осуществляется через городские ворота. Рядом находится мемориальный комплекс Дорут Тиловат.

Стоимость билета в Ак-Сарай: 30 тысяч сумов (200 рублей);

в Ак-Сарай: 30 тысяч сумов (200 рублей); Как добраться до Ак-Сарая из Ташкента: до Шахрисабза ехать на поезде 4,5 часа, от станции до дворца ехать 15 минут на такси.

Сад Чор-Чинор, Ургут

Название сада Чор-Чинор переводится как "четыре платана", здесь произрастают тысячелетние чинары. Окружность некоторых стволов превышает 10 метров. Высота главного чинара достигает 35 метров, а в его корнях спрятана комната для молитв. Ургут расположен примерно в 40 км от Самарканда, а сад - еще в 3 км.

© Фото: Nikolai Bulykin/Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Стоимость билета в Чор-Чинор: 25 тысяч сумов (170 рублей);

в Чор-Чинор: 25 тысяч сумов (170 рублей); Часы работы Чор-Чинор: с 6:00 до 22:00;

Чор-Чинор: с 6:00 до 22:00; Как добраться до сада Чор-Чинор из Ташкента: сначала нужно доехать на скоростном поезде до Самарканда за 2 часа, затем на маршрутке или автобусе доехать до Ургута.

Чилпык, Каракалпакстан

Около пустыни Кызылкум в древности было воздвигнуто более дюжины крепостей. Археологические раскопки выявили руины крепостей, дворцов и жилых домов Хорезма. Зороастрийская погребальная башня Чилпык стоит на вершине холма у берегов Амударьи. Ее также называют "башня молчания". Из крепостей Хорезма в первую очередь стоит посетить Топрак-кала и Аяз-кала.

Стоимость билета в Чилпык и Топрак-кала: 15 тысяч сумов (100 рублей);

в Чилпык и Топрак-кала: 15 тысяч сумов (100 рублей); Часы работы Топрак-кала: с 9:00 до 17:00;

Топрак-кала: с 9:00 до 17:00; Как добраться до башни Чилпык из Ташкента: сначала надо добраться до Нукуса или Хивы на ночном поезде, а дальше нанять водителя, который довезет до крепостей Хорезма.