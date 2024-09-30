Стоит ли ехать в Ферганскую долину Узбекистана: погода, транспорт, деньги, достопримечательности

Святослава Прокофьева

Зажатая между Тянь-Шанем с севера и Гиссаро-Алаем с юга Ферганская долина издавна была центром как сельского хозяйства, так и исламской культуры. Расскажем, какая погода в Ферганской долине, легко ли туда добраться из Ташкента, безопасно ли здесь, сколько нужно дней на осмотр городов Ферганской долины и какой нужен бюджет, а также что там посмотреть.

Ферганская долина - это плодородный регион восточного Узбекистана, через который следовали караваны Великого Шелкового пути и который славится многовековым искусством шелкоткачества и керамики. На базарах и в ремесленных мастерских Маргилана, Риштана и Андижана можно получить самое полное представление о местных традициях. Это один из самых густонаселенных регионов Узбекистана.

Какая погода в Ферганской долине?

Если выбирать лучшее время для посещения Ферганской долины - это весна или осень, а именно месяцы с апреля по начало июня и с сентября по ноябрь.

Весной долина цветет, а осенью наступает сезон сбора урожая. Это прекрасное время, чтобы насладиться в изобилии здесь произрастающими свежими фруктами, включая гранаты, виноград и айву.

Летние месяцы, особенно июль и август, будут неудачным выбором, так как температура воздуха летом часто поднимается выше 40 °C.

При этом зимние месяцы с декабря по февраль могут быть также некомфортными, однако сильных морозов здесь почти не бывает. Днем температура воздуха обычно выше нуля, а ночью небольшие заморозки.

© Фото: Анастасия Тесемникова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Ферганской долины?

В крупные города Ферганской долины удобно добираться на поезде из столичного Ташкента. Ежедневно ходит несколько поездов, билеты можно купить онлайн на сайте РЖД. Билеты продаются и на агрегаторах, но с внушительной комиссией, а для оплаты на сайте Узбекских железных дорог понадобится карта зарубежного банка.

А чтобы исследовать более отдаленные места, можно воспользоваться местными автобусами и такси. Удобно, что в Узбекистане, в том числе в городах Ферганской долины Наманган, Андижан, Маргилан, Коканд и Фергана, в качестве сервиса такси можно пользоваться Яндекс Go, цена там будет по крайней мере фиксированная. Однако передвигаться на автобусах здесь намного дешевле.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сколько времени нужно на Ферганскую долину?

Для осмотра лишь главных достопримечательностей Ферганской долины хватит трех дней. Главное, это не пропустить впечатляющий дворец Худаяр-хана в Коканде, а также Маргилан и Риштан с шелковыми фабриками и керамическими мастерскими. Если хочется погрузиться в этот регион глубже, можно выделить еще пару дней, чтобы посетить еще менее туристические места, такие как Андижан и Наманган.

Безопасно ли в Ферганской долине?

Узбекистан периодически попадает в рейтинги наиболее безопасных стран для путешественников, Ферганская долина в целом тоже безопасна для туристов. В прошлом в Ферганской долине случались беспорядки, но с тех пор ситуация в регионе стабилизировалась. При этом в крупных городах нередки карманные кражи. Это более консервативный регион, если сравнивать его с самыми крупными городами Узбекистана, поэтому открытой одежды здесь лучше избегать. Мужчинам не следует отправляться сюда в шортах и майках без рукавов, женщинам тоже лучше выбрать одежду с рукавами и ниже колена. Женщинам может понадобиться платок при посещении религиозных мест, обычно его можно одолжить на месте.

Сколько денег нужно в Ферганской долине?

В Ферганской долине в основном пользуются наличными деньгами - в ходу здесь узбекский сум (1 рубль сейчас стоит около 133 узбекских сумов, но курс плавающий). В некоторых местах принимают зарубежные карты, однако платежная система "Мир" в Узбекистане не работает. Банкоматы легко найти только в таких крупных городах, таких как Андижан и Фергана. Ночь в хостеле здесь будет стоить в среднем 2-3 тысячи рублей, проживание в хорошем отеле обойдется дороже, 4-6 тысяч рублей. На транспорт, еду и осмотр достопримечательностей на двоих можно заложить по примерно 5 тысяч рублей на день. Если ехать в Ферганскую долину с экскурсией, то расходы на питание и транспорт часто включены, но это нужно уточнять у гида.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что посмотреть в Ферганской долине?

Гончарные мастера Риштана

Менее чем в часе езды от Ферганы расположен Риштан - древнейший центр керамического искусства в Центральной Азии, известный своей голубой керамикой. Местные мастера совершенствовали свое мастерство на протяжении поколений, используя для покрытия специальную голубую глазурь "ишкор". Здесь стоит посетить одну из традиционных керамических мастерских.

Жизнь ханов в Коканде

Ферганская долина находилась под властью Кокандского ханства с XVIII века до 1876 года. Туристы могут посетить в Коканде роскошный ханский дворец, украшенного как раз риштанскими керамическими изразцами. Дворец был построен для Худояр-хана в 1873 году. Во дворце сейчас находится краеведческий музей, где выставлены различные экспонаты, включая предметы домашнего обихода и фотографии. Входная плата для иностранных посетителей составляет примерно 186 рублей.

Шелковый Маргилан

Маргилан больше всего известен производством шелковых изделий со времен Шелкового пути. Здесь можно посетить шелкопрядильную фабрику "Едгорлик". Во время получасовой экскурсии, которая стоит около 300 рублей, туристы наблюдают все этапы сложного процесса изготовления шелкового полотна. Рассказывают и о знаменитой технике окрашивания "икат".

Андижан - "ворота" в Ферганскую долину

Расположенный на востоке Ферганской долины Андижан известен как место рождения Бабура, основателя империи Великих Моголов. Главные достопримечательности города - музей Бабура, а также мечеть Джами с медресе, пережившие разрушительное землетрясение 1902 года. Здесь много других музеев, базаров и ремесленных улиц.