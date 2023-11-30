Что нужно знать о поездке в узбекский Наманган

Туристическая отрасль Узбекистана сейчас переживает подъем, но большинство гостей страны ограничиваются Ташкентом, Самаркандом, Бухарой и Хивой. Наманган же называют городом цветов и ремесленников. Расскажем, где находится Наманган, как туда добраться, когда лучше ехать и что посмотреть.

В Ферганской долине путешественников ждет совсем другой Узбекистан - менее туристический и более консервативный. В городах Ферганской долины туристы увидят мечети, мавзолеи и медресе, фабрики по производству шелка и керамики.

Второй по численности населения город Узбекистана был основан в 1610 году на плодородных землях Ферганской долины. Годами позже из-за землетрясения сюда переселились жители древнего города Ахсикента, который был одним из главных городов Ферганской долины. До основания города люди в этой местности селились с начала нашей эры. Раньше там было озеро, где добывали поваренную соль. Так город и получил свое название: в переводе с персидского “намак кан” означает “соляная копь”. Сейчас это административный центр Наманганской области, но в будущем Наманган станет городом республиканского подчинения. Такая же судьба ждет Самарканд, который по населению уступает Намангану.

Где находится Наманган?

Наманган расположен в восточной части Узбекистана, а именно на севере Ферганской долине, окруженной горными хребтами. Город находится в 200 км к юго-востоку от Ташкента, а другие крупные узбекские города расположены от него довольно далеко: Самарканд - в 500 км, Хива - в 1000 км. Зато недалеко находится граница с Кыргызстаном. От центрального города Ферганской долины Наманган находится в 80 км, но он принадлежит к другой области - Наманганской.

Как добраться до Намангана?

Проще всего в Наманган прилететь на самолете, аэропорт находится всего в 12 км от города. В Наманган осуществляются прямые рейсы из Москвы (4 часа 20 минут), Уфы и Екатеринбурга (3 часа), Самары (3,5 часа) и других российских городов. Ближе и дешевле всего в Наманган лететь из Ташкента - полет займет менее часа.

Путешествие на поезде из Ташкента займет более 4 часов, из Андижана - 2 часа, из Самарканда - 9 часов.

Из кыргызского Оша в Ферганскую долину можно въехать через КПП "Достук" - "Дустлик" на кыргызско-узбекской границе на машине (140 км или 3 часа без учета времени на границе) или на общественном транспорте через Андижан.

По Намангану передвигаться можно на маршрутках или автобусах. Если нет личного или арендованного автомобиля, но с общественным транспортом возиться не хочется, самые красивые места Ферганской долины можно посетить с туристическими экскурсиями.

Когда лучше ехать в Наманган?

Лучшее время для посещения Намангана - месяцы с апреля по июнь, когда температура воздуха колеблется в пределах 20-25°C. В это время года все цветет, что делает пешие прогулки и осмотр достопримечательностей еще приятнее.

В июле-августе может быть очень жарко, температура воздуха может доходить до 45°C днем, поэтому тем, кто не привык к такому климату, стоит выбрать другие месяцы для посещения.

Осенний период с сентября по ноябрь также очень хорошо подходит для поездки в Ферганскую долину. В это время года здесь собирают урожай многих фруктов и овощей, которые можно попробовать на местных рынках, например хурму. С середины ноября начинает холодать, после захода солнца уже нужна верхняя одежда.

Зимы обычно мягкие, днем температура не так часто опускается ниже нуля.

Что посмотреть в Намангане?

Медресе Мулла-Киргиз в виде неправильного пятигранника, построенное в 191-1912 году архитектором Усто Киргизом;

Архитектурный комплекс, включающий мечеть и мавзолей Ходжи Амина Кабри, построенный в XVIII веке;

В Намангане очень много мечетей, стоит увидеть мечеть Отавлихон с большим красивым куполом и Шейх-Эшон с двумя минаретами;

Театр Навои в неоклассическом стиле, построенный в 1932 году;

Парк Бабура - центральный городской парк, около него здания Кинотеатра "Узбекистан" и Дворца молодежи;

Музей истории и культуры Наманганской области, где хранится множество археологических находок;

Базар Чорсу - первый и самый большой рынок города;

Тематический парк “Долина легенд”.

Что посмотреть в окрестностях Намангана?

Ахсикент

Руины древнего города Аксикент (Ахсикат), расположенные среди зелени на берегу реки Сырдарья, входит в число наиболее важных культурных объектов Намангана. Город, защищенный крепостными стенами и рвом, занимал площадь в период своего расцвета более 30 гектаров. Аксикент пережил нашествие Чингисхана, но после разрушительного землетрясения, случившегося несколько веков спустя, жители в него уже не вернулись. Это городище, основанное в III-II веках до н. э., включили пока что в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. От Намангана археологический объект находятся в примерно 25 км.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чуст и Чартак

Город Ферганской долины Чуст славится мастерскими по изготовлению ножей и тюбетеек. Чорток известен своими минеральными водами, также поблизости есть бальнеологический курорт и санатории.