Куда отправиться в однодневный туристический поход из Ташкента

© Фото: Управление по экологии и охране окружающей среды Ташкентской области

Один из самых живописных горных районов Узбекистана - Угам-Чаткальский национальный парк, расположенный примерно в 150 км к северо-востоку от Ташкента. Парк раскинулся на Чаткальском хребте Западного Тянь-Шаня, который отделяет Ферганскую долину с северо-запада. Расскажем, как туда добраться и что там посмотреть.

Парк площадью более 570 тысяч га был основан в 1990 году на территории Ташкентской области, как крупнейший охраняемый природный заповедник Узбекистана в 2017 году его включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Большая часть Угам-Чаткальского парка открыта для посетителей. Туда можно отправиться в поход по одной из многочисленных троп, ведущих к красивым озерам, скалистым ущельям, альпийским лугам и высокогорным ледникам.

В парке нет туристической инфраструктуры, так что нужно взять с собой еду и большое количество питьевой воды. Обязательна удобная трекинговая обувь и длинные штаны, так как некоторые растения могут оставить на коже не очень приятные, хотя и не опасные ожоги. Для посещения озер Урунгач разрешение не понадобится, но нужно взять с собой паспорт, так как на посту перед входом в национальный парк проверяют документы.

Любителям длительных пеших прогулок и туристических походов во время путешествия в Узбекистан обязательно стоит посетить Угам-Чаткальский национальный парк. Вот по каким маршрутам можно совершить однодневный пеший поход в одном из самых красивых природных парков Узбекистана.

Нефритовые озера

Горные озера Урунгач, которые называют нефритовыми, находятся в 160 км от Ташкента, так что дорога на машине займет примерно 4-5 часов. До нижнего озера от дороги добираться несколько километров пешком, на своей машине не проехать, но если не хочется идти 30-40 минут, там дежурят такси. Вода в озере Нижний Урунгач кристально чистая и отливает бирюзой, но очень холодная. Цвет воды меняется от бирюзового до зеленоватого в зависимости от угла, под которым вы смотрите на поверхность. Вдоль его левого берега есть тропа, которая поднимается вверх по горе до второго озера. Можно доехать на ослике или лошади. Верхний Урунгач выглядит совсем иначе - матовым и непрозрачным, но здесь вид сильно зависит от погодных условий.

Как добраться из Ташкента до Нефритовых озер?

Если нет собственного автомобиля, можно попросить в отеле или хостеле заказать транспорт из Ташкента, но удобнее всего организовать поездку через туристическое агентство. От ворот в парк также можно взять такси до озера.

Озеро Бадак

Юго-восточнее озера Урунгач, за рекой Пскем, берущей начало в ледниках Таласского Алатау, на высоте 1700 метров лежит еще одно бирюзовое озеро Бадак. Если вы собираетесь в Угам-Чаткальский национальный парк со своим походным снаряжением, можно отправиться в поход от озера Урунгач до озера Бадак по тропе. Но если вы больше любите однодневные походы, то лучше поехать на озеро с одним из ташкентских туристических агентств. Это не самое просто восхождение, поэтому требуется некоторый уровень физической подготовки. Но с точки зрения местности сложностей не возникает, проложены тропы. Можно взять палки для треккинга.

Курорт Чимган

Ближе всего из Ташкента добираться на курорт Чимган, который расположен в 80 км от Ташкента. Дорога займет 1,5 часа, а добраться можно частично на общественном транспорте. На маршрутке или электричке нужно доехать до Газалкента или Ходжикента, а оттуда на такси. Чимган - это самый популярный всесезонный горнолыжный курорт Узбекистана на высоте 1400-1600 метров, но в теплое время года здесь также есть множество возможностей для пеших прогулок. На курорте можно подняться по канатной дороге, полюбоваться видом на долину и пройтись по тропам. В нескольких километрах к югу от Чимгана находится еще один горнолыжный курорт Бельдерсай, а через еще 10 км - относительно новый курорт Амирсой с развитой инфраструктурой.

Когда лучше идти в поход в Узбекистане?

Лучшие месяцы для того, чтобы отправиться в пеший поход в Узбекистане - это апрель-май и сентябрь и октябрь. В июне уже становится очень жарко для долгих дневных прогулок на свежем воздухе.

Самые удобные ресурсы для походов по Узбекистану:

Maps.me

MapOut

Wikiloc

Openstreetmap

В Угам-Чаткальском национальном парке есть множество других интересных и красивых туристических маршрутов. Они проходят по долинам и каньонам рек Акбулак, Караарча, Гулькам и Нуреката с водопадами, цветущими лугами и прекрасными голубыми озерами. Кроме того, местные реки отлично подходят для рафтинга. На несколько дней можно пойти в поход к плато Пулатхан, чтобы совершить восхождение на высоту почти 3000 метров.