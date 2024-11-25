Вестник Кавказа

ВВС Израиля атаковали Бейрут

ВВС Израиля атаковали Бейрут
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
Минувшей ночью самолеты военно-воздушных сил Израиля нанесли удар по южной окраине Бейрута, где скрывался террорист из "Хезболлы", который помогал боевикам ХАМАС в планировании масштабного теракта.

Минувшей ночью боевые самолеты израильских ВВС атаковали объект шиитской организации "Хезболла" на юге Бейрута в районе Дахия – истребители пролетели на малой высоте над городом, после чего прогремел мощный взрыв.

"Целью удара был террорист "Хезболлы", руководивший боевиками ХАМАС и помогавший им в планировании масштабного теракта против израильских гражданских лиц. В связи с непосредственной угрозой, которую представлял террорист, ЦАХАЛ… устранил его"

- ЦАХАЛ

Удар по базе террористов был нанесен по указанию США, отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Напомним, в Ливане обстановка по-прежнему нестабильная. В борьбе с "Хезболлой" ЦАХАЛ не жалеет никого. Под ударами израильской авиации рушатся целые здания. В Бейруте не работает каждая десятая больница, а число раненых растет с каждым днем.

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