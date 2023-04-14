К летальному исходу привело ДТП на юго-востоке Армении

Человек погиб в результате автоаварии в юго-восточной части Армении. Подробности о ДТП сообщают армянские СМИ. Есть также и несколько пострадавших.

Дорожная авария привела к гибели человека в Вайоцдзорской области, передают армянские СМИ.

Трагедия случилась на трассе Ереван-Горис вечером в понедельник, а точнее в 19.30 по местному времени (18.30 мск).

Во время ДТП две машины, "Лада" и "Киа", совершили лобовое столкновение.

От удара один человек получил смертельные травмы, он умер на месте аварии. Еще трем раненым оказали первую помощь очевидцы, затем их отвезли в больницу в город Ехегнадзор (административный центр области).

Обстоятельства аварии расследуют полицейские.