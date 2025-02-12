Вестник Кавказа

В Иране в ДТП с автобусом погибли 14 человек

В Иране в ДТП с автобусом погибли 14 человек
© Фото: Tasnim
Ночная авария с автобусом на трассе Керман – Равар в провинции Керман на юго-востоке Ирана унесла жизни 14 человек, пятеро из 29 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Минувшей ночью на перевале Хорасани в иранской провинции Керман попал в дорожно-транспортное происшествие автобус, перевозивший паломников в священный город Мешхед. Автобус перевернулся, погибли 14 человек, еще 29 пострадали, сообщило в своем Telegram-канале иранское информационное агентство Tasnim.

"Автобус перевозил группу граждан, которые ехали из Джирофта в священный город Мешхед, когда он перевернулся на 75-м км оси Керман – Равар на перевале Хорасани"

- сотрудник отдела по связям с общественностью суда провинции Керман Моджтаба Остоварзаде

Известно, что всего в автобусе находились 43 пассажира. На место происшествия немедленно прибыли бригады медиков и спасателей, все пострадавшие, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу имени Шахида Бахонара в Кермане, передает "Интерфакс" со ссылкой на иранское информационное агентство IRNA.

Обстоятельства трагедии выясняет дорожная полиция страны.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1380 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Батискаф утонул в Хургаде в Египте – погибли россияне

Батискаф утонул в Хургаде в Египте – погибли россияне

Снегопад привел к столкновению 10 автомобилей в Казахстане

Снегопад привел к столкновению 10 автомобилей в Казахстане

ДТП в Турции с автобусом: 37 человек получили травмы

ДТП в Турции с автобусом: 37 человек получили травмы

Еще один грузовик сломал газопровод в Узбекистане

Еще один грузовик сломал газопровод в Узбекистане

Авария с грузовиком оставила без газа сотни домов в Ташкенте

Авария с грузовиком оставила без газа сотни домов в Ташкенте

Четыре жизни унесло ДТП в Алматинской области

Четыре жизни унесло ДТП в Алматинской области

Дерево оставило без газа часть района Ташкента

Дерево оставило без газа часть района Ташкента

В ДТП с грузовиком в Ташкенте пострадали двое

В ДТП с грузовиком в Ташкенте пострадали двое

ДТП в Турции с автобусом: жертвами стали 4 пассажира

ДТП в Турции с автобусом: жертвами стали 4 пассажира

Десятки одинаковых машин задержали в Узбекистане из-за смертельного ДТП

Десятки одинаковых машин задержали в Узбекистане из-за смертельного ДТП

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы