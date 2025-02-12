В Иране в ДТП с автобусом погибли 14 человек

Ночная авария с автобусом на трассе Керман – Равар в провинции Керман на юго-востоке Ирана унесла жизни 14 человек, пятеро из 29 пострадавших находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Минувшей ночью на перевале Хорасани в иранской провинции Керман попал в дорожно-транспортное происшествие автобус, перевозивший паломников в священный город Мешхед. Автобус перевернулся, погибли 14 человек, еще 29 пострадали, сообщило в своем Telegram-канале иранское информационное агентство Tasnim.

"Автобус перевозил группу граждан, которые ехали из Джирофта в священный город Мешхед, когда он перевернулся на 75-м км оси Керман – Равар на перевале Хорасани"

- сотрудник отдела по связям с общественностью суда провинции Керман Моджтаба Остоварзаде

Известно, что всего в автобусе находились 43 пассажира. На место происшествия немедленно прибыли бригады медиков и спасателей, все пострадавшие, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии, были доставлены в больницу имени Шахида Бахонара в Кермане, передает "Интерфакс" со ссылкой на иранское информационное агентство IRNA.

Обстоятельства трагедии выясняет дорожная полиция страны.