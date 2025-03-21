Вестник Кавказа

Сочи прирос 2 тыс предпринимателями в 2025 году

Ресторан
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Бизнес в Сочи решили завести 2 тыс человек с начала 2025 года. В основном они занимаются торговлей, туризмом и предоставлением услуг.

Число субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых в Сочи увеличилось на 2 тыс с начала 2025 года, рассказали в администрации города.

"Прирост субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) составил 481, а самозанятых — 1655 человек. Всего в городе зарегистрировано 39 568 МСП (из них 72% — ИП) и 73 955 самозанятых"

- администрация Сочи

Набольшее число предпринимателей заняты в торговле, туризме и сфере услуг.

В администрации города напомнили, что бизнес получает обширную государственную поддержку. Им предоставляют льготные займы, поручительства по кредитам и помощь в экспорте.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
535 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

&quot;Поезд Победы&quot; встретят в городах Кубани

"Поезд Победы" встретят в городах Кубани

На побережье Анапы второй день подряд не выявили следов мазута

На побережье Анапы второй день подряд не выявили следов мазута

Власти Кубани создали фонд поддержки бизнеса в зоне ЧС

Власти Кубани создали фонд поддержки бизнеса в зоне ЧС

Лето наступит раньше времени на юге России

Лето наступит раньше времени на юге России

Смертельный пожар произошел в Новороссийске

Смертельный пожар произошел в Новороссийске

Пламя охватило лесную подстилку в Краснодарском крае

Пламя охватило лесную подстилку в Краснодарском крае

Сочинский аэропорт перейдет на весенне-летнее расписание с воскресенья

Сочинский аэропорт перейдет на весенне-летнее расписание с воскресенья

Морское сообщение может связать Сочи и Абхазию

Морское сообщение может связать Сочи и Абхазию

Почти миллиард рублей отдали жители Кубани мошенникам с начала года

Почти миллиард рублей отдали жители Кубани мошенникам с начала года

Электротранспорт привлек внимание жителей Сочи

Электротранспорт привлек внимание жителей Сочи

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы