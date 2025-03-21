Сочи прирос 2 тыс предпринимателями в 2025 году

Бизнес в Сочи решили завести 2 тыс человек с начала 2025 года. В основном они занимаются торговлей, туризмом и предоставлением услуг.

Число субъектов малого и среднего бизнеса и самозанятых в Сочи увеличилось на 2 тыс с начала 2025 года, рассказали в администрации города.

"Прирост субъектов малого и среднего бизнеса (МСП) составил 481, а самозанятых — 1655 человек. Всего в городе зарегистрировано 39 568 МСП (из них 72% — ИП) и 73 955 самозанятых"

- администрация Сочи

Набольшее число предпринимателей заняты в торговле, туризме и сфере услуг.

В администрации города напомнили, что бизнес получает обширную государственную поддержку. Им предоставляют льготные займы, поручительства по кредитам и помощь в экспорте.