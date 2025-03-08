Вестник Кавказа

В Сочи возродят гостиницу "Приморская"

Вид на Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Уже в будущем 2026 году в центре курортного Сочи вновь заработает легендарная гостиница "Приморская" – она не только пройдет реконструкцию, но и прирастет двумя новыми корпусами высотой в 28 этажей.

В будущем 2025 году в центре курортного города Сочи в Краснодарском крае откроется реконструированная гостиница "Приморская", сообщили в пресс-службе компании "Группа ЛСР", которая проводит ее реконструкцию и строительство двух новых корпусов.

"Планируется, что гостиница "Приморская" начнет работу в 2026 году. В новых корпусах завершены монолитные работы, идут внутренняя и внешняя отделка, остекление, устройство инженерных коммуникаций"

- Группа ЛСР

Историческое здание легендарной гостиницы 1936 года постройки, объекта культурного наследия регионального значения, внешне останется прежним, а вот внутри оно будет совсем другим – все ее 62 номера будут более благоустроенными, поменяется их отделка, обновятся все внутренние и наружные инженерные сети, передает "Интерфакс".

"Изюминкой" отеля станут два новых 28-этажных корпуса, которые рассчитаны на 590 номеров: здесь будут зоны отдыха, спа-центры, рестораны, бизнес-пространства для деловых и культурных мероприятий, рассказали строители.

Еще одно существенное дополнение – для автовладельцев, приехавших на отдых на личных автомобилях, в составе комплекса будет и трехэтажный паркинг.

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