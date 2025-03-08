В Сочи возродят гостиницу "Приморская"

В будущем 2025 году в центре курортного города Сочи в Краснодарском крае откроется реконструированная гостиница "Приморская", сообщили в пресс-службе компании "Группа ЛСР", которая проводит ее реконструкцию и строительство двух новых корпусов.
"Планируется, что гостиница "Приморская" начнет работу в 2026 году. В новых корпусах завершены монолитные работы, идут внутренняя и внешняя отделка, остекление, устройство инженерных коммуникаций"
- Группа ЛСР
Историческое здание легендарной гостиницы 1936 года постройки, объекта культурного наследия регионального значения, внешне останется прежним, а вот внутри оно будет совсем другим – все ее 62 номера будут более благоустроенными, поменяется их отделка, обновятся все внутренние и наружные инженерные сети, передает "Интерфакс".
"Изюминкой" отеля станут два новых 28-этажных корпуса, которые рассчитаны на 590 номеров: здесь будут зоны отдыха, спа-центры, рестораны, бизнес-пространства для деловых и культурных мероприятий, рассказали строители.
Еще одно существенное дополнение – для автовладельцев, приехавших на отдых на личных автомобилях, в составе комплекса будет и трехэтажный паркинг.