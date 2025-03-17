Вестник Кавказа

Сочи попал в список популярных направлений для отдыха в апреле

Сочинский дендрарий
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Составлен список наиболее популярных направлений для туристов в апреле. В него попал Сочи. Цена одной ночи в городе оценивается в 4,2 тыс рублей.

Сочи в Краснодарском крае оказался одним из самых популярных направлений для туристов в апреле 2025 года. Именно на него приходится большая часть бронирований. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса "Суточно.ру".

По их данным, популярными направлениями также стали Пятигорск, Санкт-Петербург и Москва.

Жилье в Сочи обойдется туристу в 4,2 тыс рублей при средней цене по стране в 4,1 тыс рублей. В этой категории отдых на краснодарском курорте подорожал на 9%.

Напомним, что Сочи также стал одним из популярных направлений для отдыха с питомцами в марте. Его обогнали только Москва и Санкт-Петербург.

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