Туристы с питомцами для отдыха выбирают Сочи

Сочи стал одним из популярных направлений для отдыха с питомцами в марте. В топ-10 также вошли Краснодар, Красная Поляна, Ялта и города Ставрополья.

Отечественный портал бронирования гостиниц и апартаментов "Твил.ру" выбрал самые популярные направления для отдыха с домашними животными в марте текущего года.

"Твил.ру" выявил популярные города с опорой на данные запросов и заявок. В этом месяце количество бронирований с питомцами увеличилось на 12%.

Лидером стала Москва, которая собрала 14% направлений с питомцами. В тройке лучших также оказались Санкт-Петербург (11%) и Сочи (8%).

Помимо этих городов, в десятку главных направлений вошли ставропольские Кисловодск и Пятигорск, кубанские Краснодар и Красная Поляна, крымская Ялта, Казань и Калининград.

Стоит добавить, что путешественники с животными намерены провести в Сочи в среднем 4 ночи, за каждую из которых они должны заплатить почти 3,5 тыс рублей.

Что касается Краснодара, то стоимость двух ночей составляет около 3,2 тыс рублей. За четыре ночи в Красной Поляне туристы с питомцами заплатят 7,1 тыс рублей.