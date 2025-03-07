Курорты Кубани вошли в десятку самых популярных направлений для автотуризма

Краснодарский край оказался одним из самых популярных регионов для автотуризма в марте. Сразу пять курортов края вошли в десятку наиболее востребованных маршрутов.

В марте этого года на 10% выросла популярность автотуризма в РФ. Курорты Кубани вошли в десятку наиболее востребованных направлений для путешествий на машине.

Эксперты портала "Твил.ру" проанализировали популярность маршрутов, собрав данные по бронированиям с запросом парковки.

Наиболее высокая позиция в рейтинге – у Сочи. Город-курорт занял второе место, уступив только Москве.

Также популярны у автотуристов Краснодар, Красная Поляна, Анапа и Геленджик.

Туристы, направляющиеся в Сочи, готовы отдать за сутки проживания около 4 тыс в среднем. В Краснодаре путешественники готовы заплатить чуть более 3 тыс за ночевку в отеле.