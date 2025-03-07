Правительство Грузии создаст аналог американского DOGE

Собственный Департамент эффективности деятельности правительства создаст Грузия по аналогии с DOGE в США. Инициативу выдвинул Ираклий Кобахидзе.
Департамент эффективности деятельности правительства, аналогичный ведомству DOGE в США, появится в Грузии. Инициатором выступил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, рассказал глава администрации грузинского правительства Леван Жоржолиани.
С его слов, новый департамент будет контролировать реализацию решений всех уровней исполнительной власти.
"Также налажена связь с Службой государственного аудита, которая внедрит аудит в режиме реального времени. Если до сих пор проводились аудиты прошлых лет, то теперь она сможет оценивать текущие действующие проекты"
- Леван Жоржолиани
По его мнению, это будет полезно для эффективного расходования бюджетных средств и работы правительства в целом.