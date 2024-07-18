Рейсы в Белград снова запущены из Сочи

Сочи и Белград в понедельник связали прямые рейсы. Регулярное авиасообщение возобновилось после двухмесячного перерыва.

Сербский перевозчик Air Serbia с 31 марта вновь выполняет рейсы между Белградом и Сочи.

Самолеты между городами будут летать каждые понедельник и пятницу, время в пути 2 часа 30 минут. Регулярные рейсы выполняются на Airbus A319, рассчитанном на 144 пассажира, говорится в сообщении воздушной гавани Сочи.

Впервые перевозчик стал совершаться полеты между Белградом и Сочи в июне 2022 года, самолеты летали до января текущего года. Теперь авиасообщение возобновляется.