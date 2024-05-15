Кизлярские коньяки отправяться в Сербию

Дагестан намерен совершить первую поставку коньяков в Сербию. Кизлярский завод экспортирует свою продукцию в Израиль, Беларусь, Китай и т. д.

Гендиректор Кизлярского коньячного завода Евгений Дружинин сообщил о планах предприятия экспортировать свои товары в Сербию.

Он отметил, что компания продолжает осуществлять поставки в Израиль, Казахстан, Беларусь и Таджикистан. Кроме того, первая партия продукции отправилась в Китай.

"Мы всегда в поисках новых рынков. Сербия в проработке"

- Евгений Дружинин

Кизлярский коньячный завод был основан в 1885 году. Был передан в федеральную собственность в 2014 году.