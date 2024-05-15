Вестник Кавказа

Кизлярские коньяки отправяться в Сербию

Кизлярские коньяки отправяться в Сербию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестан намерен совершить первую поставку коньяков в Сербию. Кизлярский завод экспортирует свою продукцию в Израиль, Беларусь, Китай и т. д.

Гендиректор Кизлярского коньячного завода Евгений Дружинин сообщил о планах предприятия экспортировать свои товары в Сербию.

Он отметил, что компания продолжает осуществлять поставки в Израиль, Казахстан, Беларусь и Таджикистан. Кроме того, первая партия продукции отправилась в Китай.

"Мы всегда в поисках новых рынков. Сербия в проработке"

- Евгений Дружинин

Кизлярский коньячный завод был основан в 1885 году. Был передан в федеральную собственность в 2014 году.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1090 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Китай испробует кизлярский коньяк

Китай испробует кизлярский коньяк

Кизлярский коньячный завод будет приватизирован

Кизлярский коньячный завод будет приватизирован

Кизлярский коньячный завод начнет инвестировать в себя

Кизлярский коньячный завод начнет инвестировать в себя

Производство коньяка в Кизляре поддержали на федеральном уровне

Производство коньяка в Кизляре поддержали на федеральном уровне

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы