Вестник Кавказа

Китай испробует кизлярский коньяк

Китай испробует кизлярский коньяк
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Кизлярский коньячный завод начнет поставки продукции в Китай. Планируется экспорт 3 марок напитка.

Кизлярский коньячный завод намерен экспортировать продукцию в Китай. Это стратегически важный шаг, так как китайский рынок является одним из самых крупных и быстрорастущих в мире. Популярность коньяка в Китае постоянно растет, и потребители ценят высокое качество и уникальный вкус этого напитка.

 «Мы продолжаем активную работу по расширению рынков сбыта, в том числе за рубежом. В 2024 году предприятие планирует экспортировать более 11 тыс. декалитров продукции»

– гендиректор предприятия Евгений Дружинин.

Экспорт коньяка в Китай открывает перед Кизлярским коньячным заводом новые возможности для расширения бизнеса и увеличения прибыли. Китайский рынок предлагает огромный потенциал для роста продаж и укрепления позиций на международной арене. Благодаря своему уникальному продукту и высокому качеству, Кизлярский коньячный завод может успешно конкурировать на мировой арене.

Кизлярский коньячный завод - это один из старейших и наиболее известных производителей коньяка в России. Завод был основан в далеком 1885 году и с тех пор завоевал популярность благодаря высокому качеству своей продукции.  

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