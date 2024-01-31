Производство коньяка в Кизляре поддержали на федеральном уровне

Кизлярский коньячный завод получил поддержку на федеральном уровне. Это придаст импульс российскому виноделию.

Российское виноделие получило новый импульс для развития благодаря подписанию инвестиционного соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Кизлярским коньячным заводом. Этот шаг направлен на развитие виноградарства и виноделия в регионе и охватывает период с 2024 по 2026 год. Данное соглашение призвано стимулировать производство качественного винограда, улучшить технологии производства вина и повысить конкурентоспособность отечественной продукции на рынке.

«Как представитель предприятий полного цикла АО „Кизлярский коньячный завод“ является получателем мер государственной поддержки в виде налогового вычета по акцизам на продукцию из винограда. Сумму полученного вычета по акцизам на алкогольную продукцию из винограда АО „Кизлярский коньячный завод“ направляет на развитие и модернизацию собственных производственных мощностей»

– главный технолог предприятия Гаджимурад Давудов.

По его словам, инвестиции в развитие виноделия играют ключевую роль в укреплении позиций отечественных производителей на рынке. Благодаря соглашению между Минэкономразвития РФ и Кизлярским коньячным заводом будет сделан акцент на повышение качества продукции, расширение ассортимента и увеличение объемов производства.

Кроме того, Давудов обратил внимание, что целью инвестиционного соглашения является не только увеличение объемов производства, но и повышение качества винограда, используемого для производства вина. Планируется внедрение современных технологий и методов выращивания винограда, что позволит улучшить вкусовые качества конечной продукции.