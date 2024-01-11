Кизлярский коньячный завод нарастил производительность

Завод нарастил производительность на а16% по сравнению с показателями 2023 года. Также планируется наращивать ассортимент выпускаемых напитков.

Кизлярский завод по производству коньяка значительно нарастил производство. По итогам минувшего года эта цифра превысила миллион декалитров, что на 16% превышает уровни 2023 года. Также стало известно о том, что объем продаваемой продукции также повысился и составил 1,048 миллион декалитров.

Будет завод наращивать и ассортимент выпускаемой продукции. Так, в конце прошлого года начался выпуск виски и джина.

«Объем инвестиций в производство в текущем году планируется увеличить в 3,3 раза по сравнению с 2023 годом, до 300 млн рублей»

– председатель комитета по виноградарству и алкогольному регулированию Дагестана Шериф Керимханов