Вестник Кавказа

ООН приветствует соглашения по безопасности судоходства в Черном море

ООН приветствует соглашения по безопасности судоходства в Черном море
© Фото: Динара Хаирова
В ООН высоко оценили достигнутые в Эр-Рияде соглашения по судоходству в Черном море.

ООН приветствует достигнутые РФ и США соглашения об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы видели заявления, очевидно, что мы их приветствуем"

– Стефан Дюжаррик 

В ООН пока не сообщили о планах участия организации в реализации соглашений по Черному морю. По словам Дюжаррика, говорить об этом преждевременно. 

Напомним, что на переговорах в Эр-Рияде представители Москвы и Вашингтона договорились об обеспечении безопасности судоходства в Черном море. Стороны договорились также не использовать коммерческие суда в военных целях. Соглашения вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и некоторых российских компаний.

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