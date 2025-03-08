ООН приветствует соглашения по безопасности судоходства в Черном море

В ООН высоко оценили достигнутые в Эр-Рияде соглашения по судоходству в Черном море.

ООН приветствует достигнутые РФ и США соглашения об обеспечении безопасности судоходства в Черном море, заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы видели заявления, очевидно, что мы их приветствуем"

– Стефан Дюжаррик

В ООН пока не сообщили о планах участия организации в реализации соглашений по Черному морю. По словам Дюжаррика, говорить об этом преждевременно.

Напомним, что на переговорах в Эр-Рияде представители Москвы и Вашингтона договорились об обеспечении безопасности судоходства в Черном море. Стороны договорились также не использовать коммерческие суда в военных целях. Соглашения вступят в силу после снятия санкций с Россельхозбанка и некоторых российских компаний.