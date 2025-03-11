Генсек ООН поздравил мир с Наврузом

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к мировой общественности с поздравлением по случаю праздника Навруз. Он пожелал всем мира.

С праздником Навруз поздравил всех жителей Земли генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, соответствующее сообщение он опубликовал в своем аккаунте в соцсети X.

Он напомнил, что праздник Новруз, который представляет собой начало нового года, означает новые начинания, напоминает о возрождении природы и приходе весны, наполняет надеждой.

"В нашем мире конфликтов, разделения и раздоров, дух Новруза – драгоценный дар. Пусть этот Новруз принесет мир, крепкое здоровье и счастье всем"

– Гутерриш

Напомним, в 2025 году праздник Навруз наступил 20 марта в 12.01 мск, вместе с весенним равноденствием.