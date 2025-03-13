Вестник Кавказа

Путин поздравил Ильхама Алиева и лидеров Центральной Азии с Наврузом

Владимир Путин и Ильхам Алиев
© Фото: Сайт президента России
Владимир Путин поздравил президентов стран СНГ с праздником Навруз. Он также передал наилучшие пожелания гражданам этих государств.

Российский лидер Владимир Путин направил поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и главам стран Центральной Азии по случаю праздника Навруз.

Информация о поздравительных телеграммах опубликована на сайте Кремля. Путин выразил уверенность в успешном развитии отношений государств на благо народов.

Помимо этого, руководитель российского государства передал наилучшие пожелания гражданам Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.

Ранее президент России поздравил с праздником Навруз верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, а также президента этой республики Масуда Пезешкиана.

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