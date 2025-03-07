Ильхам Алиев поздравил народ Азербайджана с Новрузом

В этом году торжества по случаю Новруза начнутся вечером 20 марта. Свои поздравления с праздником жителям Азербайджана сделал сегодня глава государства Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил народ страны с праздником Новруз. Текст поздравления был опубликован 18 марта на портале главы азербайджанского государства.

"Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Новруз байрамы, желаю каждому из вас весеннего настроения, здоровья и успехов. Священное наследие наших предков - Новруз байрамы, сохранив до наших дней богатую жизненную философию и оптимистическое мировоззрение мудрого азербайджанского народа, стал наглядным примером национально-духовной преемственности"

– Ильхам Алиев

Он отметил, что это великий народный праздник, занимающий достойное место среди ценных образцов мирового культурного наследия.

"Этот великий народный праздник является торжеством любви к природе, духовной чистоты и красоты, милосердия и доброты <…> Как неотъемлемая часть национального мышления, Новруз байрамы сыграл исключительную роль в формировании наших традиционных ценностей. Церемонии Новруза занимают особое место в нашей уникальной духовной сокровищнице, благодаря которой наша страна известна как один из древних центров на перекрестке цивилизаций"

– президент АР

Он обратил внимание на то, что во всех уголках республики чтут традиции и продолжают из года в года отмечать приход весны красочными народными празднествами.

"Новруз байрамы способствует углублению общения между людьми, искренних взаимоотношений в обществе и тесно сплачивает нас в свете идеологии азербайджанства, еще больше укрепляет нашу национальную солидарность. Уверен, что это чувство солидарности в единении с обновляющей атмосферой весны и моральной силой, придающей нам славной Победой, к пятой годовщине которой мы готовимся, обеспечат реализацию на должном уровне всей нашей работы общенародного значения"

– глава азербайджанского государства

Он также подчеркнул, что граждане Азербайджана, встречающие праздник на освобожденных от оккупации исконных землях страны, всегда будут энтузиазмом строить и созидать в условиях мира и безопасности, на земле предков, куда они вернулись навсегда.

"Желаю, чтобы наступающий Новруз байрамы принес в каждый дом, к каждому очагу благополучие, счастье, достаток и изобилие"

– Ильхам Алиев