Президенты трех стран Центральной Азии подписали договор о границе

Лидеры трех республик Центральной Азии подписали договор о стыке границ, а также Худжандскую декларацию о вечной дружбе.
Лидеры Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев подписали соглашение о стыке границ трех стран.
"Мы достигли важного соглашения, которое послужит укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами"
– президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Лидеры трех центральноазиатских республик также подписали Худжандскую декларацию о вечной дружбе.
Напомним, что в марте этого года президенты Кыргызстана и Таджикистана подписали соглашение о границе между странами, которое положило конец периоду локальных приграничных конфликтов из-за спорных территорий.