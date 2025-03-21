Вестник Кавказа

Президенты трех стран Центральной Азии подписали договор о границе

Рукопожатие
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Лидеры трех республик Центральной Азии подписали договор о стыке границ, а также Худжандскую декларацию о вечной дружбе.

Лидеры Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана Эмомали Рахмон, Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев подписали соглашение о стыке границ трех стран. 

"Мы достигли важного соглашения, которое послужит укреплению дружбы и сотрудничества между нашими странами"

– президент Таджикистана Эмомали Рахмон 

Лидеры трех центральноазиатских республик также подписали Худжандскую декларацию о вечной дружбе. 

Напомним, что в марте этого года президенты Кыргызстана и Таджикистана подписали соглашение о границе между странами, которое положило конец периоду локальных приграничных конфликтов из-за спорных территорий.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
720 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Газ взорвался в мечети на востоке Узбекистана

Газ взорвался в мечети на востоке Узбекистана

Президенты Турции и Узбекистана обсудили укрепление отношений

Президенты Турции и Узбекистана обсудили укрепление отношений

Власти Узбекистана поддержат молодежные &quot;зеленые&quot; инициативы

Власти Узбекистана поддержат молодежные "зеленые" инициативы

Нефтегазовые компании Казахстана и Узбекистана договорились о сотрудничестве

Нефтегазовые компании Казахстана и Узбекистана договорились о сотрудничестве

Президент Узбекистана встретился с главой дипломатии ЕС

Президент Узбекистана встретился с главой дипломатии ЕС

Заказ такси облегчат в аэропорту Ташкента

Заказ такси облегчат в аэропорту Ташкента

Что попробовать в Узбекистане: главные блюда национальной кухни

Что попробовать в Узбекистане: главные блюда национальной кухни

Россия вошла в топ-5 по числу туристов в Узбекистане

Россия вошла в топ-5 по числу туристов в Узбекистане

Узбекистану удалось добиться посещаемости школ

Узбекистану удалось добиться посещаемости школ

На границе Узбекистана и Кыргызстана произошло землетрясение

На границе Узбекистана и Кыргызстана произошло землетрясение

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы