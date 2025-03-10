Вестник Кавказа

В Анталью в апреле полетят самолеты из Саратова

В Анталью в апреле полетят самолеты из Саратова
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Перевозчик "ИрАэро" в апреле запустит самолеты между Саратовом и Антальей. Первый регулярный рейс назначен на 19 апреля.

В весенне-летнем расписании появились регулярные рейсы из Саратова в Анталью компании "ИрАэро".

Полеты начнутся 19 апреля, билеты уже появились в продаже. В саратовском аэропорту "Гагарин" уточнили, что в Анталью самолеты будут отправляться в 16:00 и прибывать в 19:10. В обратном направлении вылет утренний, в 9:45 с прибытием в 14:40. На международный маршрут поставлены самолеты Superjet 100.

Также с апреля попасть из Саратова на популярный турецкий курорт можно будет самолетами Southwind.

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