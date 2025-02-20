Вестник Кавказа

Казахстан и Китай подписали соглашение о строительстве водовода

Казахстан и Китай подписали соглашение о строительстве водовода
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Китай примет участие в проекте водопровода в Астане. Строительство объекта начнется в апреле.

В Астане подписали соглашение о строительстве водовода от канала имени Сатпаева до казахстанской столицы. В проекте также участвует Китай. 

В торжественной церемонии подписания соглашения принял участие первый замглавы правительства Казахстан Роман Скляр, а также посол КНР в республике Хань Чуньлинь. 

Отмечается, что проект позволит улучшить обеспечение Астаны водой. Также в рамках проекта будет создана насосно-фильтровальная станция. 

Сообщается, что работы по строительству начнутся в апреле этого года.

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