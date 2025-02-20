Казахстан и Китай подписали соглашение о строительстве водовода

Китай примет участие в проекте водопровода в Астане. Строительство объекта начнется в апреле.

В Астане подписали соглашение о строительстве водовода от канала имени Сатпаева до казахстанской столицы. В проекте также участвует Китай.

В торжественной церемонии подписания соглашения принял участие первый замглавы правительства Казахстан Роман Скляр, а также посол КНР в республике Хань Чуньлинь.

Отмечается, что проект позволит улучшить обеспечение Астаны водой. Также в рамках проекта будет создана насосно-фильтровальная станция.

Сообщается, что работы по строительству начнутся в апреле этого года.