Госдума утвердила протокол к торговому соглашению между Россией и Абхазией

Протокол к соглашению между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами ратифицирован Госдумой. Изменения вносятся в соглашение от 2012 года.

Госдума утвердила протокол об изменениях в соглашение между правительствами России и Абхазии о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года.

Стороны подписали документ в июле прошлого года для обеспечения исполнения решений подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Протоколом в соглашение вносятся положения о возможности неприменения вывозных таможенных пошлин, установленных в отношении отдельных наиболее значимых для Абхазии товаров из РФ, постановлением российского правительства от 21 сентября 2023 года "О ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза и о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза".

Полномочия для согласования номенклатуры и объема указанных товаров, поступающих из РФ в Абхазию имеют соответствующие органы обеих сторон.

Товары, на которые, согласно протоколу, не будут распространяться вывозные таможенные пошлины, имеют для Абхазии важное социальное и экономическое значение.