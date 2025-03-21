Вестник Кавказа

Госдума утвердила протокол к торговому соглашению между Россией и Абхазией

Госдума утвердила протокол к торговому соглашению между Россией и Абхазией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Протокол к соглашению между Россией и Абхазией о режиме торговли товарами ратифицирован Госдумой. Изменения вносятся в соглашение от 2012 года.

Госдума утвердила протокол об изменениях в соглашение между правительствами России и Абхазии о режиме торговли товарами от 28 мая 2012 года.

Стороны подписали документ в июле прошлого года для обеспечения исполнения решений подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Протоколом в соглашение вносятся положения о возможности неприменения вывозных таможенных пошлин, установленных в отношении отдельных наиболее значимых для Абхазии товаров из РФ, постановлением российского правительства от 21 сентября 2023 года "О ставках вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза и о внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза".

Полномочия для согласования номенклатуры и объема указанных товаров, поступающих из РФ в Абхазию имеют соответствующие органы обеих сторон.

Товары, на которые, согласно протоколу, не будут распространяться вывозные таможенные пошлины, имеют для Абхазии важное социальное и экономическое значение.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1440 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пальмы в Абхазии: когда начнут лечить от вредителей?

Пальмы в Абхазии: когда начнут лечить от вредителей?

Грузия уходит от ЕС… в Европу?

Грузия уходит от ЕС… в Европу?

Природный пожар в Абхазии потушили

Природный пожар в Абхазии потушили

Очамчырский район Абхазии охватили природные пожары

Очамчырский район Абхазии охватили природные пожары

В Абхазию по «единому» билету: самый простой способ добраться на курорт в 2025 году

В Абхазию по «единому» билету: самый простой способ добраться на курорт в 2025 году

Дорогу к озеру Рица восстановят за 30 млн рублей

Дорогу к озеру Рица восстановят за 30 млн рублей

В Абхазии рассказали о праздновании юбилея Великой Победы

В Абхазии рассказали о праздновании юбилея Великой Победы

Морское сообщение может связать Сочи и Абхазию

Морское сообщение может связать Сочи и Абхазию

Отстрел волков и шакалов стартовал в Абхазии

Отстрел волков и шакалов стартовал в Абхазии

Столица Абхазии останется завтра без воды

Столица Абхазии останется завтра без воды

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы