Авария оставила без воды несколько населенных пунктов Ингушетии

Прорыв на водопроводе произошел в Ингушетии В связи с этим граждане, проживающие в четырех населенных пунктах республики, осталась без водоснабжения.

В Ингушетии пропала вода в нескольких сельских поселениях. Об этом 31 марта поведали государственном унитарном предприятии региона в сфере водоснабжения и водоотведения.

Согласно информации, питьевую воду гражданам перекрыли из-за крупного прорыва, произошедшего на водопроводе "Сунжа - Малгобек", передает "Интерфакс".

В настоящее время воды нет в поселениях Инарки, Пседах и Сагопши, а также в одном из микрорайонов Малгобека. Ведутся восстановительные работы.