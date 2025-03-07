Вестник Кавказа

Лавиноопасно будет до апреля в Ингушетии

Лавиноопасно будет до апреля в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жителей Ингушетии предупредили об опасности спуска лавин. Такая угроза будет сохраняться в республике в ближайшие выходные и в начале следующей недели.

До конца текущего месяца в Ингушетии будет сохраняться опасность схода лавин. Об этом информирует 28 марта МЧС республики.

В связи с этим ведомство объявило штормовое предупреждение.

"С 29 по 31 марта в горных районах Ингушетии выше 2 тыс м лавиноопасно"

– пресс-служба управления

В МЧС отмечают, что в ближайшее время в республике потеплеет. В частности, дневная температура может достигать +16 градусов тепла. При этом ночью столбики термометров будут опускаться ниже нуля.

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