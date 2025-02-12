В Ингушетии объявлена опасность схода лавины

В одном из районов Ингушетии объявили опасность схода лавин. Также в республике прогнозируется резкое потепление.

В Джейрахском районе Ингушетии объявлена лавинная опасность, поведала пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"В период 8-10 марта в горах Республики Ингушетия лавиноопасно" – МЧС по Ингушетии

Также в ведомстве сообщили о резком скачке температуры в сторону потепления. 7-8 марта ожидается 15-17 градусов выше нуля. Ночная температура может опуститься чуть ниже нуля.

Отметим, что ранее в Сунженском районе республики были зафиксированы подземные толчки. Ущерба для инфраструктуры не было, также обошлось без пострадавших.