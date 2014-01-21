Вестник Кавказа

Ингушетия определилась с опорными городами и селами нового проекта

Ингушетия определилась с опорными городами и селами нового проекта
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Ингушетии сегодня утвердили перечень, в который вошли восемь городов и сел – они станут опорными в развитии экономики, инфраструктуры и общественной жизни региона.

Локомотивом социально-экономического роста Ингушетии станут восемь населенных пунктов региона, которые сегодня определили власти республики в рамках нового нацпроекта "Инфраструктура жизни", сообщили в пресс-службе главы и правительства.

"В соответствии с критериями министерства экономического развития России определен и утвержден перечень опорных населенных пунктов. В него вошли четыре города - Магас, Назрань, Карабулак, Малгобек, а также села Джейрах, Галашки, Нестеровское, Южное"

- пресс-служба правительства Ингушетии

Муниципалитеты этих регионов станут движущей силой социально-экономического роста в республике в ходе нового нацпроекта "Инфраструктура жизни", Минстрой Ингушетии уже начал формирование перечня мероприятий по этой программе, передает "Интерфакс".

Задача нового проекта – объединить государственные и муниципальные программы и разработать долгосрочные комплексные планы для развития инфраструктуры в Ингушетии и улучшения качества жизни ее населения.

Проект затронет проблемы обеспечения населения необходимой инфраструктурой, общественным транспортом, жильем, обновления жилищного фонда, а также безопасности на дорогах региона.

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