Вестник Кавказа

Модернизация коммунальной системы Ингушетии обойдется в 1 млрд рублей

Модернизация коммунальной системы Ингушетии обойдется в 1 млрд рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Ингушетия планирует обновить коммунальные системы. На проект будет потрачено 1 млрд рублей. Часть средств выделят из федерального бюджета.

В Ингушетии проведут модернизацию коммунальной системы за счет средств как из регионального, так и федерального бюджета, рассказал руководитель республики Махмуд-Али Калиматов в своем официальном Telegram-канале.

"Около 1 млрд рублей планируется направить в течение двух лет на реализацию федерального проекта по модернизации коммунальной инфраструктуры нашей республики"

- Махмуд-Али Калиматов

Из федерального бюджета направят около 640 млн рублей, а из регионального почти 335 млн рублей.

Он отметил, что Ингушетия годами копила проблемы в коммунальной сфере, и чтобы их решить, необходимо использовать комплексный подход. В качестве примера Калиматов привел создание единого оператора в сфере ЖКХ, который связал различные коммунальные организации.

Также власти республики постепенно меняют ветхие коммунальные системы – трубы, проводки и другое. Подчеркивается, что в этом направлении уже наметились положительные результаты.

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