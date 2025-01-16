Ингушетия будет реставрировать родовые башни собственным камнем

Ингушетия создаст собственный карьер по добыче природного камня, которым будут реставрировать легендарные родовые башни – как строительный материал он будет востребован и при возведении нового жилья.

В скором времени в горном Джейрахском районе Ингушетии начнут разрабатывать каменный карьер, материал из которого будет обрабатываться на новом предприятии в строительные блоки – они пойдут на реставрацию легендарных памятников средневековья, ингушских родовых башен, сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

"Министр природных ресурсов и экологии республики Микаил Мизиев передал ООО "Лард" лицензию, позволяющую добывать общераспространенные полезные ископаемые - доломитизированный известняк"

- Минприроды Ингушетии

Новое предприятие, которое раскинется на площади в 9 га, будет производить 10 тыс кубометров строительного камня в год, помимо этого, новое производство будет изготавливать щебень, передает "Интерфакс".

Материал пойдет не только на реставрацию памятников истории и культуры, но и на строительство новых жилых зданий на равнине - в Назрани, Магасе, а также для облицовки госзданий и строительства в частном секторе.

Строительные материалы очень востребованы в Ингушетии, а собственное сырье позволит снизить себестоимость строительства зданий и сооружений, добавили в Минприроды республики.