Ингушетия будет реставрировать родовые башни собственным камнем

В скором времени в горном Джейрахском районе Ингушетии начнут разрабатывать каменный карьер, материал из которого будет обрабатываться на новом предприятии в строительные блоки – они пойдут на реставрацию легендарных памятников средневековья, ингушских родовых башен, сообщили в пресс-службе Минприроды региона.
"Министр природных ресурсов и экологии республики Микаил Мизиев передал ООО "Лард" лицензию, позволяющую добывать общераспространенные полезные ископаемые - доломитизированный известняк"
- Минприроды Ингушетии
Новое предприятие, которое раскинется на площади в 9 га, будет производить 10 тыс кубометров строительного камня в год, помимо этого, новое производство будет изготавливать щебень, передает "Интерфакс".
Материал пойдет не только на реставрацию памятников истории и культуры, но и на строительство новых жилых зданий на равнине - в Назрани, Магасе, а также для облицовки госзданий и строительства в частном секторе.
Строительные материалы очень востребованы в Ингушетии, а собственное сырье позволит снизить себестоимость строительства зданий и сооружений, добавили в Минприроды республики.