В Ингушетии откроют три новых туристических маршрута

В течение года в Ингушетии начнут работать три новых туристических маршрута. Туристам станут доступны два района республики.

Ингушетия раскроет перед туристами новые возможности: до конца года в регионе начнут функционировать три новых турмаршрута, поведал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Сообщается, что туристические тропы начнут работать в Джейрахском и Сунженском районах.

Путешественники смогут добраться до средневекового замка Эги-чож в селе Даттых, а также до каньона в Ассинском ущелье, где в годы войны разбился самолет германских ВВС.

Отмечается, что маршрут также откроется в Джейрахском районе. Путешественники смогут прикоснуться к местной культуре, посетив села Верхний и Нижний Кяхк.