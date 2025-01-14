Вестник Кавказа

В Ингушетии откроют три новых туристических маршрута

В Ингушетии откроют три новых туристических маршрута
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
В течение года в Ингушетии начнут работать три новых туристических маршрута. Туристам станут доступны два района республики.

Ингушетия раскроет перед туристами новые возможности: до конца года в регионе начнут функционировать три новых турмаршрута, поведал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. 

Сообщается, что туристические тропы начнут работать в Джейрахском и Сунженском районах. 

Путешественники смогут добраться до средневекового замка Эги-чож в селе Даттых, а также до каньона в Ассинском ущелье, где в годы войны разбился самолет германских ВВС. 

Отмечается, что маршрут также откроется в Джейрахском районе. Путешественники смогут прикоснуться к местной культуре, посетив села Верхний и Нижний Кяхк.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
565 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

В Назрани установят мотор истребителя в память героического летчика

В Назрани установят мотор истребителя в память героического летчика

Школьники Ингушетии будут учиться по собственным учебникам истории

Школьники Ингушетии будут учиться по собственным учебникам истории

Главврач перинатального центра арестована за мошенничество в Ингушетии

Главврач перинатального центра арестована за мошенничество в Ингушетии

Подъемник обрушился на юную жительницу Ингушетии

Подъемник обрушился на юную жительницу Ингушетии

Лесных обитателей начали подсчитывать в Ингушетии

Лесных обитателей начали подсчитывать в Ингушетии

Жители Ингушетии смогут поучаствовать в викторине к юбилею Победы

Жители Ингушетии смогут поучаствовать в викторине к юбилею Победы

Полувековой дворец культуры впервые капитально отремонтируют в Ингушетии

Полувековой дворец культуры впервые капитально отремонтируют в Ингушетии

Подрядчик украл больше миллиона на строительстве футбольного поля в Ингушетии

Подрядчик украл больше миллиона на строительстве футбольного поля в Ингушетии

На Кавказе выявлены самые низкие банковские вклады

На Кавказе выявлены самые низкие банковские вклады

Саранча угрожает урожаю Краснодарского края в 2025 году

Саранча угрожает урожаю Краснодарского края в 2025 году

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы