Ингушетия достойно отметит 80-летие Великой Победы

Ингушетия готовится отметить 80-летие Великой Победы: в праздничных юбилейных мероприятиях примут участие около 10 тысяч человек, к этой дате в регионе благоустроят все памятные места и военно-мемориальные объекты.

Власти Ингушетии придают особое значение празднованию 80-летней годовщины Великой Победы, событие исключительно важно для всей страны: в 150 мероприятиях, которые планируются по всей республике, примут участие около 10 тыс жителей региона, говорится в сообщении пресс-службы главы региона.

"Минкультуры республики подготовлена насыщенная программа, включающая в себя праздничный концерт, межрегиональный фестиваль песен о войне, республиканский музыкальный фестиваль, научно-практическую конференцию про вклад Ингушетии в Победу, спектакли, тематические выставки, издание библиографического указателя об уроженцах Ингушетии - участниках Великой Отечественной войны и т. д. Всего в республике запланировано проведение порядка 150 мероприятий с участием до 10 тыс. человек"

- пресс-служба главы Ингушетии

К памятной дате в республике обновят и благоустроят все памятные места и военно-мемориальные комплексы, передает ТАСС.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что празднование юбилея Победы в условиях нынешней геополитической ситуации имеет огромное значение и для сохранения исторической правды, укрепления патриотизма. Подготовка к этому знаменательному событию требует особого внимания и ответственности и должна быть проведена на высочайшем уровне.

Напомним, в октябре минувшего 2024 года последний в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны Магомед Медаров отметил 100-летие. Он является последним из оставшихся в живых участников войны в республике и является символом истории целого народа. С юбилеем земляка поздравил глава республики.