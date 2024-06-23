Вестник Кавказа

Ветеран ВОВ из Ингушетии отпраздновал вековой юбилей

Медали
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Последний в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летие. Поздравить ветерана приехал глава региона Махмуд-Али Калиматов. Калиматов.

В этом году Республика Ингушетия с гордостью отмечает вековой юбилей своего замечательного земляка – Магомеда Медарова. Он является последним из оставшихся в живых участников ВОВ в республике и является символом истории целого народа. С юбилеем земляка поздравил глава республики. Также республиканский лидер вручил ему юбилейную медаль и юбилейную монету.  

«Пожелал Магомеду Хасултановичу крепкого здоровья. Всегда с огромной радостью приезжаю к нему, восхищаюсь его мудростью, жизнелюбием и силой духа. Магомед Медаров во всех отношениях служит примером для всех нас и нашего подрастающего поколения»

– Махмуд-Али Калиматов

Магомед Медаров родился в 1924 году небольшом селе в Ингушетии. Он вспоминает, как призвали его в армию, как он участвовал в боях. Каждый год, отмечая свой день рождения, он также вспоминает тех, кто не вернулся с фронта, и подчеркивает важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне. 

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1110 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лачин, Гянджа, климат, Великая Победа: о чем рассказал Ильхам Алиев на саммите СНГ

Лачин, Гянджа, климат, Великая Победа: о чем рассказал Ильхам Алиев на саммите СНГ

Верховный суд КБР даст оценку действиям оккупантов

Верховный суд КБР даст оценку действиям оккупантов

Совет глав государств СНГ соберется завтра в Москве

Совет глав государств СНГ соберется завтра в Москве

Минометная мина времен ВОВ найдена в Краснодаре

Минометная мина времен ВОВ найдена в Краснодаре

Населенные пункты в Северной Осетии получат звания воинской доблести

Населенные пункты в Северной Осетии получат звания воинской доблести

Что нужно знать об Освенциме

Что нужно знать об Освенциме

Кто такая Кадрия Салимова - офицер контрразведки?

Кто такая Кадрия Салимова - офицер контрразведки?

Снаряд времен ВОВ нашли в парке Железноводска

Снаряд времен ВОВ нашли в парке Железноводска

Бомбу времен ВОВ весом 500 кг нашли в Новороссийске

Бомбу времен ВОВ весом 500 кг нашли в Новороссийске

Медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне учредили в России

Медаль к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне учредили в России

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы