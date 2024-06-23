Ветеран ВОВ из Ингушетии отпраздновал вековой юбилей

Последний в Ингушетии ветеран Великой Отечественной войны отметил 100-летие. Поздравить ветерана приехал глава региона Махмуд-Али Калиматов. Калиматов.

В этом году Республика Ингушетия с гордостью отмечает вековой юбилей своего замечательного земляка – Магомеда Медарова. Он является последним из оставшихся в живых участников ВОВ в республике и является символом истории целого народа. С юбилеем земляка поздравил глава республики. Также республиканский лидер вручил ему юбилейную медаль и юбилейную монету.

«Пожелал Магомеду Хасултановичу крепкого здоровья. Всегда с огромной радостью приезжаю к нему, восхищаюсь его мудростью, жизнелюбием и силой духа. Магомед Медаров во всех отношениях служит примером для всех нас и нашего подрастающего поколения»

– Махмуд-Али Калиматов

Магомед Медаров родился в 1924 году небольшом селе в Ингушетии. Он вспоминает, как призвали его в армию, как он участвовал в боях. Каждый год, отмечая свой день рождения, он также вспоминает тех, кто не вернулся с фронта, и подчеркивает важность сохранения памяти о Великой Отечественной войне.