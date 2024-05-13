Ветерана Великой Отечественной войны наградили орденом в КЧР

Глава Карачаево-Черкесии наградил высшей наградой республики Федора Владимировича Смородина, прошедшего Великую Отечественную войну. Орден ему вручили сегодня, в день его 102-летия.

Торжественная церемония прошла сегодня в Усть-Джегутинском районе – ветерану Великой Отечественной, который сегодня отметил 102-й день рождения, вручили орден. Подробности рассказал глава КЧР Рашид Темрезов.

Он пояснил, что сегодня празднует 102-летие Федор Владимирович Смородин, ветеран ВОВ.

"Принял решение наградить Федора Владимировича высшей республиканской государственной наградой – орденом "За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой""

– Темрезов

В церемонии вручения участвовали не только семья и земляки ветерана, но и представители различных органов, общественные деятели и волонтеры. Награду Федору Владимировичу вручил вице-премьер КЧР Евгений Гордиенко.

Темрезов также поведал о боевом пути Смородина. В июне 1941 года ему было всего 19 лет. Тогда он учился в летном училище. После начала войны курсанта отправили проходить курсы связистов. Федор Владимирович окончил их и всю войну прошел связистом, отвечая за такую важную область, как надежная связь с командованием.

"Наш отважный ветеран дошел до Австрии, где и встретил Великую Победу, а после войны бок о бок со своими соотечественниками трудился во благо Отечества"

– Темрезов